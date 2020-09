Shanghai SIPG de Vítor Pereira vence e garante presença na fase final da Superliga Chinesa

O Shanghai SIPG de Vítor Pereira venceu esta terça-feira no terreno do Wuhan Zall (2-1) em jogo da 11.ª jornada do Grupo B da Superliga chinesa, garantindo desta forma a presença na fase final da prova.





Arnautovic (60') e Aaron Mooy (71') apontaram os golos do conjunto forasteiro, com Gnahore (80’) a apontar o único tento da formação do Wuhan Zall.Com este resultado, o Shanghai SIPG de Vítor Pereira mantém-se na liderança do grupo, passando a somar 26 pontos. Já o Wuhan Zall ocupa o 4.º lugar, com os mesmos 16.