Shanghai SIPG e Vítor Pereira muito perto de se sagrarem campeões chineses

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, deu este sábado um passo, provavelmente, decisivo, para se sagrar campeão chinês, ao vencer por 5-4 no estádio do perseguidor e heptacampeão Guangzhou Evergrande, na 28.ª e antepenúltima jornada.A equipa orientada por Vítor Pereira - que poderá em breve juntar o título de campeão chinês aos que já conquistou em Portugal, no FC Porto, em 2012 e 2013, e na Grécia, no Olympiacos, em 2015 -, passou a dispor de cinco pontos de vantagem na liderança do campeonato, com apenas seis em disputa.O Guangzhou Evergrande, pelo qual foi totalista o brasileiro Talisca, ex-jogador do Benfica, até chegou ao intervalo a vencer por 3-2, num jogo com nove golos, um dos quais marcado pelo compatriota Hulk, antigo futebolista do FC Porto, aos 89 minutos, de grande penalidade.Os restantes golos do Shanghai SIPG foram marcados por Lu Wenjun (14 minutos), Cai Huikang (40), Wu Lei (50) e Zhang Chenglin (79, na própria baliza), tendo o heptacampeão 'faturado' por intermédio de Paulinho (30 e 45+3) e Alan (43 e 90+5, o último de grande penalidade).