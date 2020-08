Shanghai SIPG fica reduzido a 10 e perde os primeiros pontos na Liga chinesa

O Shangai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira cedeu esta quinta-feira os primeiros na Superliga chinesa, depois do empate a 1-1 no terreno do Qindao Huanghai, em jogo da 3.ª jornada da prova.





Os golos surgiram ambos de penálti, com a formação da casa a adiantar-se no marcador por Wang Dong, quando decorria o minuto 71. O internacional braisileiro, Óscar, fez o empate para o Shangai, aos 88 minutos.

A equipa de Vítor Pereira ficou reduzida a 10 unidades aos 65 minutos, depois da expulsão de Wei Zhen.

Com este resultado, o conjunto de Vítor Pereira ocupa agora o 2.ºlugar do Grupo B da Liga chinesa, a dois pontos do Beijing Guoan, que venceu por 3-1 na visita ao Tianjin Teda e soma nove pontos, com três vitórias nas jornadas disputadas.