Shanghai SIPG ganha e aproxima-se da frente na China

O campeão em título Shanghai SIPG, do português Vítor Pereira, aproximou-se este domingo da liderança do campeonato chinês, ao vencer em casa o Henan Jianye por 2-1 e beneficiar do desaire do Guangzhou Evergrande, na 25.ª jornada.





Um golo do suplente Li Shenglong, aos 90 minutos, valeu o triunfo ao conjunto do ex-treinador do FC Porto, depois de, aos 48, o brasileiro Fernando faturar para os forasteiros, 'anulando' o tento inaugural do compatriota Óscar, aos 43.Com este triunfo, o Shanghai SIPG manteve-se no terceiro posto, com 56 pontos, a dois do Beijing Guoan, que bateu fora o Tianjin Tianhai por 3-0, e agora a três do líder Guangzhou Evergrande, derrotado em casa por 1-0 pelo Wuhan Zall, sexto, com 37.