Shanghai SIPG segura liderança na China a três jornadas do fim

O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, manteve este domingo a liderança na Superliga chinesa, ao vencer em casa o Shandong Luneng, por 4-2, com dois golos de Hulk e de Wu Lei.Frente a um adversário difícil, o Shanghai SIPG chegou ao intervalo a vencer por três golos, com um tento de Wu Lei (16 minutos) e um bis, de grande penalidade, do brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto.O Shandong Luneng, terceiro, mas que este domingo ficou fora da corrida ao título, ainda reduziu com um bis do italiano Graziano Pelle (57 e 85), mas Wu Lei voltou a marcar para a equipa de Xangai, aos 88.O triunfo de hoje mantém, a três jornadas do final, o Shanghai SIPG na liderança, com mais dois pontos do que o heptacampeão Guangzhou Evergrande, que hoje venceu por 3-0, na visita ao último classificado, o Guizhou Zhiceng.A próxima jornada, no sábado, é muito importante para a equipa de Vítor Pereira, que visita o Guangzhou Evergrande, num jogo em que se pode distanciar e ficar a um passo do título, ou até perder a liderança na reta final.Na primeira volta a equipa de Xangai venceu o campeão por 2-1.