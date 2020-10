Shaqiri testa positivo à Covid-19

A federação suíça comunicou esta terça-feira que o avançado Xherdan Shaqiri testou positivo à Covid-19.





O jogador de 28 anos está em isolamento e vai por isso falhar o particular da seleção helvética com a Croácia, agendado para quarta-feira, bem como os encontros da Liga das Nações frente a Espanha e Alemanha, no sábado e terça-feira, respetivamente.