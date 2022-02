Shevchenko apela à união do povo ucraniano

Numa altura em que o conflito com a Rússia gera cada vez mais apreensão, uma das principais figuras do futebol ucraniano deixou uma mensagem de apelo à união. A possibilidade de uma guerra naquela região da Europa é cada vez maior e Shevchenko pediu ao povo da Ucrânia para se unir. “A Ucrânia é a minha pátria! Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país! Passámos por muitos momentos difíceis e nos últimos 30 anos formámos uma nação! Uma nação de cidadãos sinceros, trabalhadores e amantes da liberdade! Este é o nosso bem mais importante! Hoje é um momento difícil para todos nós, mas devemos unir-nos!”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais.

Campeonato volta este fim de semana

Entretanto, e mesmo no meio do conflito, a liga ucraniana está de volta, depois da longa paragem de inverno. O primeiro jogo, marcado para amanhã, será entre o Mynai e o Zorya Luhansk. O líder Shakhtar (47 pontos) defronta o Metalist 1925 em Kharkiv, já o Dínamo Kiev, atual segundo classificado com 45 pontos, recebe o Inhulets Petrove na capital.