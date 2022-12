Shevchenko lembra dia em que escapou a ataque russo: «A explosão foi muito forte...»

Andriy Shevchenko, antigo avançado ucraniano, lembrou, em entrevista à 'Sky Sports', o dia em que escapou "por poucos quilómetros" a um ataque russo, garantindo que sabia que "estando em zona de guerra", era "algo que podia acontecer"."Estava a uns quilómetros do ataque. Um dos geradores elétricos centrais levou com o impacto. Como todos sabemos, os russos estão a tentar atacar infraestruturas chave. A sensação de explosão foi muito forte. Ao ir para uma zona de guerra, sabia que isto podia acontecer", começou por referir.E prosseguiu: "É uma sensação incrível ir ali [à Ucrânia]. As pessoas estão a sofrer, mas estão muito unidas. Sabemos o que temos de fazer, sabemos sobreviver, sabemos que temos de estar unidos. Quando a eletricidade volta em alguns lugares, convidas os amigos para ir a tua casa, tomas banho, divides comida... Isto é o que as pessoas fazem, cooperam e ajudam-se mutuamente".Shevchenko, que em janeiro deste ano abandonou o comando técnico do Génova, destacou ainda a "mente inquebrável" dos ucranianos. "Acredito que há força na Ucrânia, mentes inquebráveis. Não temos outra opção. Para nós, render-nos é a última opção. Temos um objetivo muito claro: estamos a lutar pela nossa terra, pelo nosso futuro. Este é um povo realmente unido", rematou.