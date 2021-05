Shevchenko: «Os meus amigos morreram todos, não pela radiação mas por álcool, drogas e armas»

Andriy Shevchenko, antigo internacional ucraniano e atual selecionador da Ucrânia, apresentou esta segunda-feira o seu novo livro "A minha vida, o meu futebol", onde retrata alguns dos episódios mais marcantes da sua vida, entre os quais o acidente nuclear de Chernobly.

Natural de Dvirkivschyna, uma pequena aldeia com cerca de 400 habitantes, o antigo Bola de Ouro em 2004 recordou o momento em que tudo aconteceu... a cerca de 200 quilómetros da sua casa.

"Espero não surpreender ninguém se disser que tudo me parecia normal. Eu tinha 10 anos. Diverti-me como um louco a jogar futebol em todos os cantos, levaram-me à Academia do Dínamo de Kiev, mas de repente arrebentou o reator quatro e levaram-nos a todos [dali]", começou por recordar, em excertos partilhados pelo jornal italiano 'Corriere della Sera'.

"Ainda sinto angústia... chegaram autocarros da URSS [União das Repúblicas Socialistas Sov­­­­­­­­­­­­­­­iéticas] que levaram todas as crianças entre os seis e os 15 anos. Vi-me a 1500 quilómetros de casa e recordo-me de viver como se estivesse num filme", acrescentou.

Durante aquele período, Shevchenko cresceu com muitos dos seus amigos de infância. Entre a distância que os separava de casa e os caminhos que escolheram percorrer para a vida, o ex-internacional ucraniano sublinha que nem todos tiveram a mesma sorte.

"Na minha aldeia comecei a ter cada vez menos [amigos]. Morreram todos, não pela radiação, mas sim por álcool, drogas, problemas com armas... As brechas nas paredes da URSS estavam a ficar cada vez maiores. O mundo que conhecíamos estava a desmoronar-se e os meus amigos, como todas as outras pessoas, não acreditavam em nada e acabaram por perder-se. O amor dos meus pais e o futebol salvaram-me a vida", finalizou.