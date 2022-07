Shevchenko visita crianças refugiadas em Varsóvia

A lenda do futebol ucraniano Shevchenko, visitou uma escola em Varsóvia, que está ajudar as crianças da Ucrânia que foram afetadas pela guerra e que perderam a oportunidade de aprender e de se divertirem como faziam antes desta tragédia. As escolas de verão ‘Save the Children’ destinadas a crianças vindas da Ucrânia e Polónia, estão a promover um ambiente seguro para que os refugiados mais novos possam melhorar a educação e a saúde mental.





"Quase três milhões de crianças foram forçadas a abandonar as suas casas , devido à guerra. O impacto físico provocado é visível, mas não nos podemos esquecer do impacto psicológico causado nestas crianças. Não é suficiente tirar as crianças da guerra. Precisamos de tirar a guerra das crianças", disse. Visitou ainda a ‘TeamUp’, associação criada para melhorar a saúde mental das crianças através da atividade física. "O desporto tem um papel muito importante em tempos de desespero. Precisamos de continuar a trabalhar juntos pelo futuro destas crianças", concluiu.