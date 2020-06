SIGA estuda a corrupção no futebol

A Sports Integrity Global Alliance (SIGA) anunciou que vai realizar um estudo para avaliar o impacto da corrupção no futebol. Esta medida vai ter como propósito analisar se a legislação em vigor no desporto favorece os atos de corrupção que têm vindo a ser notícia ao longo dos anos, tal como explica o CEO da empresa, Emanuel Macedo de Medeiros. “Este estudo comparativo vai identificar semelhanças, diferenças, bem como boas práticas e fraquezas da lei. Alguém acredita que vamos erradicar a corrupção do desporto com leis obsoletas e convenções internacionais que terminam com conversas estéreis? Claro que não! Precisamos de uma lei robusta e resultados tangíveis”, vincou o português, acerca do combate à corrupção no futebol.