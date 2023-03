Silêncio de Fernando Santos provoca críticas na Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A três dias da estreia ao leme da Polónia - frente à República Checa - Fernando Santos parece ter irritado a imprensa local, que o acusa de estar a promover o silêncio da equipa. Tudo devido a uma entrevista de Skorupski, onde o guardião abordou as divergências entre jogadores e federação sobre os bónus do último Mundial. Segundo a imprensa polaca, Santos não quer o assunto a destabilizar a equipa e terá sido por isso que o estreante Ben Lederman foi enviado à última conferência de imprensa... sabendo-se que o médio não domina a língua polaca por ter nascido nos EUA. Ontem, não houve declarações e hoje também não estão marcados contactos com os media, que se deverão cingir à conferência de antevisão ao jogo, regulamentada pela UEFA.