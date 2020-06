Simão Freitas oficializado como o novo diretor-técnico do Shandong Luneng

O treinador português Simão Freitas foi oficializado, esta terça-feira, como o novo diretor-técnico do Shandong Luneng. O técnico, de 39 anos, subiu na hierarquia do emblema chinês, ao fim de quatro anos de ligação, ficando agora responsável pelo desenvolvimento de todo o futebol do clube.





, Simão Freitas revelou estar feliz pelo passo e pela confiança demonstrada pelo clube no seu trabalho. "No fundo, foi um reconhecimento do trabalho realizado nos últimos quatro anos. Foi-me pedido um projeto para apresentar para o desenvolvimento clube e foi validado. Tem como objetivo desenvolver jogadores chineses de elite para a promeira equipa, para equipas da Europa, bem como para a seleção chinesa. Desenvolver treinadores e tornar a academia uma potência a nivel mundial", apontou.Para o jovem treinador, o futuro começa agora. "Eu sou uma pessoa ambiciosa e estou sempre a procurar traçar mais objectivos. Neste momento tenho objectivos bem traçados par o futuro e passa por colocar os jogadores na primeira equipa", referiu.Com passado ligado ao FC Porto, Penafiel, Naval 1.º Maio, Boavista, Tondela, Zimbru e Deportivo Brasil, Simão Freitas assume que essa experiência tem sido importante no seu crescimento, mas não descuida também outros aspetos que têm contribuído para esse mesmo fim. "A experiência é sempre importante para reflectirmos e evoluirmos. Entrei no futebol profissional em 2004 mas procurei sempre enriquecer. Temos de saber usar a experiência de forma eficaz. Além disso, procurei enriquecer a parte académica e teórica e sempre investi muito nisso. Tirei doutoramento e foi uma mais-valia para desenvolver capacidades", garantiu.Ao fim de quatro anos, Simão Freitas assegura já estar totalmente habituado à realidade da China, sobretudo porque, sublinha, o futebol é uma linguagem universal. "Não senti muitas diferenças porque tudo tem que ver com a envolvência emocional que se coloca. Há a questão da língua, mas na aprendizagem o que importa é o contexto. Costumo falar pouco e fazer muito. No fundo, condicionamos o contexto que queremos mediante o que queremos atingir. Em termos de ideias, coloquei as mesmas ideias que coloco em Portugal. Acho que o futebol é todo igual. está em questão é a manipulação do contexto e horas de prática de qualidade", finalizou.