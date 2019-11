Simeone pede golo a João Félix para derrotar Barcelona

O jogo grande da jornada 15 da liga espanhola terá lugar domingo no Wanda Metropolitano entre o Atlético Madrid e o Barcelona e João Félix vê depositadas em si grandes esperanças. O avançado, de 20 anos, foi distinguido recentemente com o prémio Golden Boy e terá um papel de relevo no clássico em Madrid.





É que Diego Simeone quer que os colchoneros vençam para igualarem o Barça na classificação, sendo que El Cholo pede um Félix mais goleador. Segundo a imprensa espanhola, o técnico argentino pretende que o ex-Benfica seja mais eficaz no ataque, já que Diego Costa está a recuperar de uma lesão e o duelo com o Barça será a montra perfeita.De resto, o duelo entre culés e colchoneros fica também marcado pelo regresso de Antoine Griezmann ao Metropolitano. Félix chegou precisamente ao Atleti para substituir o avançado francês e Koke abordou ontem esse aspeto. "Nós vamos enfrentar o Barcelona, não apenas o Griezmann. Toda a gente tem a sua opinião sobre a saída dele do clube, mas há que respeitar. O que acho disso guardo para mim", frisou o médio.