Simeone: «Por mim, Godín já tinha renovado»

O contrato que víncula Diego Godín ao Atlético Madrid termina no verão de 2019, estando o jogador livre para assinar com qualquer clube já em janeiro. Diego Simeone queria que a renovação de contrato do internacional uruguaio tivesse sido tratada atempadamente, mas respeita a decisão da direção do clube colchonero.''Vocês sabem que digo o mesmo com os jogadores que nos têm dado imenso durante muitos anos, como é o caso do Godín. Espero que se resolva da melhor maneira. Se me perguntassem a mim o assunto já estaria resolvido, mas sei que o clube está a fazer as suas gestões e o jogador à espera de resolver o seu futuro'', começou por dizer na conferência de antevisão do jogo entre Club Brugge e Atlético Madrid.Quanto ao jogo de terça-feira , o treinador argentino disse esperar um duelo competitivo e um Club Brugge motivado.''Quando vieram aqui a Madrid estiveram muito bem. Podiam ter obtido mais pontos nos primeiros jogos. São muito competitivos. Este mês têm competido da melhor maneira apesar de terem alguns lesionados. É um jogo de Champions e estarão muito motivados''.Depois dos rumores que colocavam Diego Costa na mira da equipa chinesa, Tianjin Quanjian , Diego Simeone foi questionado sobre uma possível transferência do avançado espanhol mas afirmou que conta com o jogador já em fevereiro, depois de recuperado da lesão no pé esquerdo.''Espero que o Diego regresse no fim de fevereiro. Obviamente, será um reforço muito bom para o final da temporada'', rematou.