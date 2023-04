«Simplesmente insultou e enforcou-me»: jogador do Bursaspor pede castigo para treinador adversário

O Bursaspor veio esta quinta-feira a público pedir "justiça" para o seu jogador, o ala Hasan Ayaroglu, que foi apertado no pescoço por um treinador adversário no último jogo da equipa para o campeonato da segunda divisão turca de futebol. "Justiça!", escreveu o clube, através de uma publicação nas redes sociais ilustrada com o momento em que Ahmet Yildirim, treinador do 24 Erzincanspor, agarra o médio turco pelo pescoço.

Em declarações citadas pelo jornal turco 'Fanatik', Hasan Ayaroglu explicou a sua versão dos factos, mostrando indignado com o facto de a federação turca de futebol não ter castigado o técnico do 24 Erzincanspor. "Antes de mais, quero dizer que nunca passei por algo semelhante na minha carreira. Eu não iniciei uma discussão com o treinador adversário. Da minha boca não saíram palavras insultuosas. Falei com ele de forma educada e com boas intenções. Não criei nenhum tipo de atmosfera tensa. Ele simplesmente insultou e enforcou-me. Tudo isto aconteceu e não houve nenhum castigo. Condeno a atitude que ele teve", disse o jogador do Bursaspor.