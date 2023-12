Singapura: Rui Capela vai orientar o DPMM FC

O treinador português Rui Capela, de 54 anos, vai orientar o Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club, mais conhecido por DPMM FC, clube do Brunei que participa na liga de Singapura.Antigo observador do Benfica e coordenador técnico do Portimonense, Rui Capela tem cumprido grande parte da sua carreira no estrangeiro e já passou por Paraguai (3 de Febrero), Bangladesh (Mohammedan), Marrocos (WAC de Casablanca), Lituânia (Kruoja Pakruojis), Qatar (Al-Khor), República Checa (Znojmo) e Líbano (Salam Zgharta).O DPMM FC é o principal clube do Brunei, um estado independente, mas a falta de competitividade do campeonato local levou o clube a participar no campeonato da Malásia e, mais recentemente, na liga de Singapura, da qual se sagrou vencedor em 2015 e 2019.Na última edição do campeonato, o DPMM FC foi sétimo classificado entre nove equipas.