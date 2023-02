Sion suspende treinador por uma semana e presidente vai para o banco comandar a equipa

É insólito... mas aconteceu mesmo. O Sion anunciou, esta segunda-feira, a suspensão do treinador Fabio Celestini por uma semana, e revelou que Christian Constantin, o presidente do clube, irá para o banco... assumir o comando técnico da equipa.Refira-se que o Sion não vence há seis jogos e ocupa, à 22.ª jornada do campeonato suíço, a penúltima posição da tabela."O Sion confirma o afastamento de Fabio Celestini pelo período de uma semana. Entretanto, Christian Constantin assume a equipa e estará no banco do Sion nos próximos dois jogos frente ao FC Lugano".