Sissoko: «Nunca mais fui o mesmo depois do jogo na Luz»

No dia 22 de fevereiro de 2006, Momo Sissoko estava numa cama de hospital em Lisboa quando ouviu a frase que é o pesadelo de todos os jogadores.





"Nunca me esquecerei daquele momento. O médico disse-me: 'Penso que o futebol acabou para si'. Fiquei em choque. Tinha apenas 21 anos e jogava no Liverpool. Fiquei devastado", garantiu o maliano, em entrevista ao ‘The Athletic’.No dia anterior, Sissoko tinha saído lesionado aos 35 minutos na visita do Liverpool ao Estádio da Luz, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O médio brasileiro dos encarnados Beto acertou-lhe com a bota no olho direito (viu amarelo nesse lance) obrigando Rafa Benítez a mexer na equipa antes do intervalo."Nunca mais fui o mesmo depois desse jogo", explicou Momo Sissoko.O Benfica orientado por Ronald Koeman venceu o encontro por 1-0, com um golo de Luisão, e foi depois a Anfield carimbar a passagem à fase seguinte com novo triunfo (2-0, golos de Simão Sabrosa e Miccoli). Os encarnados acabaram por se despedir da liga milionária nos quartos-de-final frente ao Barcelona.