Slimani trava Egito de Rui Vitória... no último suspiro

Um golo de Slimani (90’+3) ao cair do pano permitiu à Argélia empatar (1-1) com o Egito de Rui Vitória, em Al Ain, tendo a seleção dirigida pelo luso atuado em inferioridade numérica durante a maior parte do jogo devido à expulsão de Hany (26’). Rui Vitória elogiou a capacidade de resistência dos Faraós. "É difícil jogar mais de uma hora com menos um jogador frente a uma equipa como a Argélia. Não recuámos após a expulsão, continuámos a pressionar. O povo do Egito deve estar orgulhoso por ter este grupo de jogadores", vincou o técnico português.Agora ao leme do Qatar, Carlos Queiroz reencontra-se esta terça-feira em Amã com o Irão, a sua anterior seleção, na final do Torneio da Jordânia.