Slovan Bratislava empata com Ruzomberok, mas mantém liderança

O Slovan Bratislava, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa de Futebol, empatou, este domingo, no reduto do Ruzomberok a um golo, mas mantém a liderança na primeira liga eslovaca.





No desafio da 11.ª jornada, o Ruzomberok adiantou-se na partida quando decorria o minuto 39, por intermédio de Bobcek, mas, aos 84, Andraz Soprar, restabeleceu a igualdade.Apesar do empate, o Slovan, que a meio da semana empatou (2-2) na deslocação a Braga na segunda jornada do grupo K, é líder na Eslováquia em igualdade pontual com o Zilina, que no sábado venceu por 1-0 o Sered.