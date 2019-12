Slovan Bratislava empata mas continua líder destacado na Eslováquia

O Slovan Bratislava, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, empatou este domingo sem golos na visita ao Zilina, mas lidera destacado o campeonato da Eslováquia.

Com as contas do grupo K da Liga Europa definidas, em que Sporting de Braga e Wolverhampton estão apurados para os 16 avos de final, o jogo diante do Slovan, em 12 de dezembro, pode ser importante na definição da liderança.

O Braga tem 11 pontos, enquanto que o Wolverhampton tem dez. O Slovan é terceiro no grupo, mas apenas com quatro pontos, já em hipóteses de seguir em frente na segunda competição da UEFA.

No campeonato eslovaco, a equipa tem mais sete pontos do que o segundo classificado, o Dun.Sreda, enquanto o Zilina é terceiro, a dez pontos.