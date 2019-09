Slovan Bratislava goleia antes da visita a Braga

O Slovan Bratislava goleou este sábado o Nitra com uma mão cheia de golos (5-0), no campeonato eslovaco, antes de visitar na quinta-feira o Sporting de Braga, na segunda jornada da Liga Europa.A equipa subiu à liderança do campeonato, mas à condição, podendo ser ultrapassada no domingo nesta 10.ª jornada, se o Zilina, segundo, a dois pontos, vencer na visita ao Dunajska Streda, terceiro.A equipa de Bratislava tem o melhor ataque na Liga, com 31 golos, e a segunda melhor defesa, com nove sofridos.No grupo K da Liga Europa, a equipa venceu na primeira jornada em casa o Besiktas, por 4-2, e tem os mesmos três pontos do Sporting de Braga, que venceu na visita ao Wolverhampton.O jogo entre ambos, na Pedreira de Braga, tem início marcado para as 17:55.