Slovan Bratislava vence Trencín e segue em segundo na Eslováquia

O Slovan Bratislava, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, venceu este domingo por 4-2 o Trencín, para a nona jornada, e segue na segunda posição do campeonato eslovaco, a um ponto do líder Zilina.Os golos do Slovan Bratislava, que esteve a vencer por 2-0 e permitiu o empate a 2-2 antes de selar a vitória, foram marcados por Abdraz Sporar, aos 24 e 73 minutos, e David Strele, aos 28 e 55. Arte Roguljic, aos 36 minutos, e Gino van Kessel, aos 45, marcaram para o Trencín.O Slovan Bratislava segue na segunda posição do campeonato eslovaco, com 22 pontos nos nove jogos disputados, a um do líder Zilina, que soma 23, e que é a única equipa que ainda não perdeu na presente edição da prova.O Sporting de Braga, que na ronda inaugural do Grupo K da Liga Europa venceu em casa dos ingleses do Wolverhampton (1-0), recebe na segunda jornada o Slovan Bratislava em 03 de outubro, que também venceu na receção aos turcos do Besiktas (4-2).