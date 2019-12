Slovan reforça comando na Eslováquia antes de receber Sp. Braga

O Slovan Bratislava venceu este sábado por 2-0 na receção ao FC DAC, em encontro da 18.ª jornada, e consolidou a liderança da Liga eslovaca, em vésperas de receber o Sp. Braga, para a Liga Europa.

O líder adiantou-se no marcador por intermédio de um antigo jogador do Sporting, o nigeriano Ibrahim Rabiu, aos 34 minutos, cabendo a Andraz Sporar fechar o triunfo da formação de Bratislava, aos 53.

Com a vitória, o Slovan continua seguro no comando da prova, com 45 pontos, mais 10 pontos do que o FC DAC, que é segundo.

Na quinta-feira, o Slovan recebe o Sporting de Braga, a partir das 20:00 (em Lisboa), na sexta e última jornada do Grupo K da Liga Europa. Os bracarenses já asseguraram o apuramento para os 16 avos de final juntamente com o Wolverhampton.