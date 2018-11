Sneijder disse que não voltava a jogar no Qatar e... arrependeu-se

Sneijder foi expulso e perdeu a paciência: «É o meu último jogo aqui!» Sneijder foi expulso e perdeu a paciência: «É o meu último jogo aqui!»

Expulso no encontro com o Qatar SC, disputado na quinta-feira, o holandês Wesley Sneijder não encaixou muito bem a decisão da equipa de arbitragem e, ao sair do relvado, fez notar a sua insatisfação com uma frase que não deixava margem para dúvidas. "Esta é a última vez que jogo no Qatar. É a última vez!", exclamou o holandês, de 34 anos, alto e bom som. Era o final da ligação do criativo com os qataris? Parecia... mas não.Ora, a situação ganhou dimensão nacional e global, levando o jogador do Al Gharafa, que nessa partida até tinha marcado os dois golos da sua equipa, a voltar atrás e a dar o dito... por não dito. "Reagi a quente no momento em que vi um cartão vermelho que não merecia. Contudo, para impedir falsas especulações, garanto que estou a gostar de jogar e viver no Qatar", escreveu o jogador no Twitter, encerrando uma especulação que o próprio começou.