Sneijder: «Estive numa festa com Clooney e Megan Fox até às 6h. Depois joguei na Champions»

Sneijder pendurou as botas na temporada passada ao serviço do Al-Gharafa, do Qatar. O antigo médio conseguiu uma carreira sólida e foi dos poucos que se conseguiu intrometer na luta pela Bola de Ouro durante o domínio de Messi e Ronaldo. O holandês mostra-se orgulhoso do seu percurso e recorda a noite em que jogou a casa de madrugada com o jogo para a Liga dos Campeões no dia seguinte.





"Estou orgulhoso do que consegui no futebol. Fui internacional holandês em 134 ocasiões. E vivi a vida. Sinto que tenho 76 anos. Podia ser assim mesmo quando jogava. Uma vez fui a uma festa com George Clooney, Megan Fox e algumas estrelas de Hollywood. Cheguei a casa às 6h. No dia seguinte joguei contra o Werder Bremen na Liga dos Campeões. Joguei, marquei e assisti. E se és bem sucedido, então não tens medo de repetir", disse em entrevista ao 'De Telegraaf'.O jogo em causa foi a 29 de setembro de 2009, na fase de grupos, campanha que terminou com a vitória do Inter então orientado por José Mourinho.