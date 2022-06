Sneijder: «Podia ter sido como Cristiano Ronaldo ou Messi, mas não me apeteceu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wesley Sneijder, antigo jogador holandês, considerou, em conversa com o jornalista italiano Gianluca di Marzio, que "podia ter sido como Cristiano Ronaldo ou Messi", patamar que só não alcançou porque, segundo o mesmo... não quis."Podia ter sido como Messi ou Cristiano Ronaldo. Simplesmente não me apeteceu. Aproveitei a minha vida, talvez tenha bebido um copo de vinho ao jantar de vez em quando. Leo e Cristiano são diferentes, fizeram muitos sacrifícios. E isso parece-me bem. No entanto, a minha carreira não deixa de ser incrível", afirmou.Recorde-se que, em 2020, Sneijder chegou a deixar a reforma para se juntar a uma equipa da 5.ª divisão holandesa , o DHSC.