Só sete das 26 jogadoras fazem parte da seleção nacional júnior do Afeganistão, revela a RTP

Apenas sete das 26 jogadoras da seleção nacional de futebol júnior do Afeganistão, que chegaram a Portugal em agosto e foram recebidas na FPF, fazem efetivamente parte da equipa daquele país, de acordo com o que conseguiu apurar a RTP.Numa investigação levada a cabo pelo programa 'Sexta às 9', ficou a saber-se que foi Farkunda Muhtaj, jovem de 23 anos que em setembro foi apresentada como a selecionadora nacional do Afeganistão , quem fez a lista, em conjunto com outros elementos da federação de futebol do país, aceite pelo Governo português. A própria admitiu que nem todas são jogadoras de futebol."Jogavam futebol no Afeganistão. Continuo a considerá-las futebolistas. Mostraram os documentos. A maioria é da seleção nacional, mas não todas", confessou Muhtaj, que está há um mês hospedada no Hotel Ritz e trabalha na fundação norte-americana 'Weatherman Foundation', que financia as operações de resgate. Muhtaj diz ainda que as jogadoras estiveram a treinar em Odivelas, mas suspenderam a atividade, porque foram retiradas para outro concelho.A RTP conseguiu conversar com a verdadeira selecionadora, Samia Amazi, que vive atualmente num país europeu e, ao ver fotografias das alegadas jogadoras, só reconheceu sete delas. Segundo a mesma fonte, a Federação Portuguesa de Futebol contactou a FIFA no sentido de confirmar o registo desportivo das futebolistas e algumas não tinham qualquer registo anterior. A FIFA deixou a garantia de não ter tido qualquer envolvimento na operação de resgate das afegãsA RTP contou ainda que, dos 210 refugiados que chegaram a Portugal esta semana, apenas 50 pertencem à lista prioritária nacional de pessoas que deveriam ser resgatadas do país, sendo que os restantes são familiares das jogadoras. Um grupo que só chegou depois de António Costa ter falado com Samanta Power, presidente da Agência 'US Eight', para a qual trabalha a organização não-governamental 'Delivery Fount' e que financia as viagens. A mesma que, em agosto último, levantou dúvidas sobre o resgate de 50 ex-colaboradores das forças portuguesas em Cabul, os quais acabaram por não regressar a Portugal.