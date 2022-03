Só três jogadores de clube ucraniano voltaram após estágio na Turquia: «Tenho vergonha de olhar os adeptos»

O Ahrobiznes Volochysk foi fundado em 2015 e encontra-se na segunda divisão do campeonato ucraniano, figurando na 13ª posição até ao começo da guerra a 24 de fevereiro. Esta quarta-feira, o fundador do clube, Oleg Sobutsky, emitiu um comunicado através da página oficial daquele emblema onde assume "vergonha" por "apenas três jogadores terem regressado do estágio realizado na Turquia" quando eclodiu o conflito."Pessoalmente, tenho vergonha de olhar os nossos adeptos nos olhos. Eles perguntam porque é que os jogadores não voltaram e eu não posso avançar com qualquer argumento. Há uma guerra, há pessoas que estão a morrer e os jogadores - Ivan e Mykola Kohuty - vão enviando fotos de um restaurante em Espanha. Isto é normal?", condenou Sobutsky, acusando grande parte dos jogadores de "cobardia". De qualquer forma, todos os que não voltaram a solo ucraniano estão dispensados."Igor Kurylo, Danilo Karas e Artem Matus voltaram para casa. O Vitaliy Hrusha e Yevhen Yemayev não foram para o campo de treinos devido a lesões. Todos continuarão as suas carreiras no clube. Não pretendemos continuar a ligaçaão com todos os outros jogadores, eles já podem procurar novas equipas", anunciou o fundador do Ahrobiznes Volochysk, que pediu ainda que o povo ucraniano não tenha medo da Rússia e lhe siga o exemplo."Mobilizei-me em prol das Forças Armadas no primeiro dia da guerra. Estou convencido de que agora tudo o que não está relacionado com a defesa da Ucrânia é secundário", evidenciou.O futebol agora passou para segundo plano mas Oleg Sobutsky promete contratar homens à altura dos valores do clube. "Esta é a posição do clube desde que foi fundado e sempre enfatizou a unidade da Ucrânia e o apoio ao exército. Na nossa equipa estarão futebolistas que partilham os nossos valores não em palavras, mas em atos. Convidaremos esses homens para a equipa assim que houver uma oportunidade de continuar a temporada futebolística. É com esses homens que vamos conquistar novas vitórias. A guerra inevitavelmente terminará numa vitória para a Ucrânia. Reconstruiremos cidades e aldeias. E agora todo o país deve unir-se e afastar o inimigo", vincou o fundador do clube do Oeste da Ucrânia.