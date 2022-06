Soares acredita na chegada do Olympiacos à Champions

Soares, antigo avançado do FC Porto e atualmente no Olympiacos, da Grécia, acredita que, contrariamente ao que aconteceu na última época, a sua equipa chegará em 2022/23 à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na 2.ª pré-eliminatória, cuja primeira mão está agendada para dia 19 de julho, o Olympiacos vai ter pela frente o Maccabi Haifa, de Israel."Todos os jogadores querem participar nesta competição. A maior competição de todas. É um sonho jogar nela. Esperamos que nesta temporada a gente possa entrar na fase de grupos, que é o mais importante. É bom para o clube, é um bom para os jogadores e tenho certeza que vamos conseguir e vai ser muito bom", projetou Tiquinho Soares, à sua assessoria pessoal.Sobre os restantes objetivos, a cumprir a sua 2.ª época em Atenas, o avançado mostrou uma ambição total. "Vamos procurar o máximo de títulos com a camisola do Olympiacos. Vamos lutar por tudo. É tentar fazer bons jogos, tentar ajudar o Olympiacos de qualquer forma, tentar fazer os meus golos. Acho que é isso e tenho certeza que esta temporada que vem vai ser abençoada", comentou.Tiquinho Soares chegou ao Olympiacos para a temporada 2021/22 e já conquistou o título de campeão grego, além de ter alcançado as meias-finais da Taça do país e disputado também a Liga Europa. Pelo clube, o atacante tem 47 jogos, 14 golos marcados e esteve 2.405 minutos em campo.