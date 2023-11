«Somos ameaçados pelo nosso sangue»: Obi Mikel e as chantagens familiares de que foi alvo ao longo da carreira

John Obi Mikel contruiu uma carreira de sucesso no futebol internacional, muito por culpa da extensa e proveitosa travessia no Chelsea entre 2006 e 2017, aproveitando também para enriquecer naturalmente a sua conta bancária... mas aparentemente nem tudo foi um mar de rosas. Em declarações ao podcast 'Vibe with Five', de Rio Ferdinand, o ex-internacional nigeriano referiu que os jovens jogadores africanos são quase sempre chantageados pelos seus 'milhentos' familiares e deu um exemplo pessoal."Quando se vem de África e se começa a ganhar dinheiro, esse dinheiro não é nosso. Tens vários estes parentes, primos, o que for. As tuas irmãs vão-se embora e casam com um tipo qualquer. Ele só quer casar-se com a família de John Obi Mikel porque pensa que tem a vida resolvida. Mandas dinheiro para a tua irmã e esse tipo faz o que quer com ele. O teu dinheiro não é o teu dinheiro. Recebemos um salário e dizemos 'vou pôr isto de lado para esta pessoa, aquilo para aquela e aquilo para os meus pais'. Quando damos por isso, estamos a receber menos do que eles. É essa a cultura. Eles esperam que façamos isso. Para eles, estamos em dívida para com eles", começou por dizer John Obi Mikel, de 36 anos, realçando que os futebolistas precisam de ser fortes mentalmente porque vão ter reações negativas quando começarem a dizer 'não'."Muitos dos jovens jogadores africanos que estão a surgir agora têm que saber disto, porque vão passar por situações semelhantes. Por vezes temos de dizer 'basta, não quero saber'. Para mim, esse momento chegou há cerca de cinco anos. Eu disse 'chega', porque tenho feito isto desde que comecei a jogar futebol. Nesse momento, tornas-te o mau da fita. Eles deixam de atender os telefonemas. Estão habituados a telefonar-nos, não para saber como estamos, mas para perguntar: 'O que é que me vais dar?' Eles estão tão confortáveis que esperam que faças isso para o resto da tua vida."O antigo médio defensivo, que terminou a carreira no ano passado ao serviço do Kuwait SC após contar ainda com passagens por Middlesbrough, Stoke City, Tianjin Teda, Trabzonspor e Lyn, deu conta das inúmeras chantagens de que foi alvo ao longo da carreira. "Dizem-nos: 'Se não pagares, vamos à imprensa'. Tu pensas: 'Vocês são a minha família. Depois de tudo o que fiz por vocês?' Somos ameaçados pelo nosso próprio sangue."