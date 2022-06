Songo assume liderança isolada do campeonato moçambicano fazendo o pleno de triunfos

A União Desportiva de Songo isolou-se este domingo na liderança do campeonato moçambicano de futebol, ao vencer o Ferroviário de Nacala por 1-0, em jogo da quarta jornada da prova.



O único golo da partida foi apontado aos 50 minutos, pelo médio Nelson Daniel, que garantiu a ascensão dos 'hidroelétricos' ao primeiro posto do Moçambola, com 12 pontos.

O Costa do Sol e o Ferroviário de Nampula, do técnico português Nélson Santos, ocupam o segundo e terceiro lugares, ambos com 10 pontos, depois de no sábado terem empatado 0-0.

No dérbi desta jornada, o Black Bulls, campeão em título, também empatou com Ferroviário de Maputo (2-2), na capital moçambicana, continuando, assim, na quinta posição com cinco pontos, atrás do Ferroviário de Lichinga, que é quarto colocado, com sete.

Esta foi a primeira jornada após uma paragem de três semanas para compromissos da seleção moçambicana, tendo sido retomada com horários de inverno.

A partir desta ronda, os jogos iniciar-se-ão às 14:00 locais (13:00 em Lisboa), terminando mais de uma hora antes do pôr-do-sol, para aproveitar a luz natural, numa altura em que os dias são mais curtos no hemisfério sul.

Resultados da quarta jornada do Moçambola:

- Sábado, 18 de junho de 2022

Costa do Sol -- Ferroviário de Nampula, 0-0

- Domingo, 19 de junho de 2022

Ferroviário de Maputo - Black Bulls, 2-2

Ferroviário da Beira - Liga Desportiva de Maputo, 0-0

Matchedje de Mocuba - Ferroviário de Lichinga, 0-1

Incomáti -- Vilankulo,1-0

Songo -- Ferroviário de Nacala, 1-0

Classificação

1. Songo, 12 pontos

2. Costa do Sol, 10

3. Ferroviário de Nampula, 10

4. Ferroviário de Lichinga, 7

5. Black Bulls, 5

6. Ferroviário de Maputo, 5

7. Ferroviário da Beira, 5

8. Liga Desportiva de Maputo, 4

9. Ferroviário de Nacala 3

10. Vilankulo, 3

11. Incomáti, 3

12. Matchedje, 0