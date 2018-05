Continuar a ler

Aproveitando a sua semelhança com Salah, Ahmed Bahaa ganha a vida a fazer spots de publicidade de programas de televisão.

Ahmed Bahaa tem a mesma barba, os mesmos traços, o mesmo físico que Mohamed Salah. Conhecido no Egito por ser o sósia do craque do Liverpool, Bahaa passeou esta sexta-feira pelo Olímpico de Kiev, onde sábado os reds disputam a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e foi a loucura.Os adeptos do Liverpool, pensando que se tratava do craque, perseguiam-no, mas o 'duplo' andava na rua, imagine-se, com segurança privada! Envergando a camisola do Liverpool e apresentando o mesmo sorriso simpático do avançado, houve até jornalistas a pedir-lhe declarações, isto enquanto o verdadeiro Salah descansava no hotel, antes do treino que a equipa vai realizar esta tarde no Olímpico de Kiev.