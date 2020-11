Southgate apoia José Mourinho em defesa de Harry Kane

Gareth Southgate anunciou os convocados da seleção inglesa para os jogos com Bélgica e Islândia, do Grupo 2 da Liga das Nações, e até concordou com José Mourinho quando questionado acerca de Harry Kane. Ao contrário do que tem sido habitual, o selecionador apoiou uma perspetiva do Special One em relação à agressividade que os defesas têm para com o avançado.





“O que tenho visto nos nossos jogos é o Harry a ser pontapeado e ninguém o tenta proteger. Merece maior proteção”, frisou. O técnico está em consonância com Mou, que alertou para a “perseguição dos defesas a Kane”. Já a novidade na convocatória de Southgate foi o regresso de Phil Foden. O médio do City tinha sido dispensado do último estágio, ao violar o protocolo sanitário da Covid-19.