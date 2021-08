Spartak de Moscovo de Rui Vitória tropeça frente ao Arsenal Tula

O Spartak Moscovo, orientado pelo treinador português Rui Vitória, voltou este sábado a tropeçar na I Liga russa de futebol, ao empatar 1-1 na deslocação ao terreno do Arsenal Tula, em encontro da quinta jornada da competição.

Um golo do argentino Ezequiel Ponce, aos 76 minutos, alimentou a esperança da equipa moscovita de somar dois triunfos consecutivos pela primeira vez nesta época, mas Daniil Khlusevich (82) voltou a igualar para o conjunto da casa e deitou por terra as esperanças do técnico português.

Uma semana após voltar aos triunfos no campeonato, frente ao Ural (1-0), a equipa do antigo treinador de Vitória de Guimarães e Benfica acabou, ainda assim, por somar o primeiro empate da temporada, que lhe permite seguir, agora, no oitavo lugar da Liga russa, com sete pontos em cinco jogos.

Com a quinta jornada ainda a decorrer, este sábado e domingo, a I Liga russa é liderada pelo Zenit de São Petersburgo e pelo Rubin Kazan, ambos com 10 pontos, mas menos um jogo do que o Spartak de Moscovo.