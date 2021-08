Spartak de Rui Vitória soma segundo jogo consecutivo sem vencer na Rússia

O Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu esta sexta-feira por 2-1 na receção ao Sochi, num encontro da sexta jornada da Liga russa, em que esteve a vencer.

Após o nulo registado no final dos primeiros 45 minutos, o médio Roman Zobnin (61') colocou a equipa do técnico português na frente do marcador, mas, pouco depois, os visitantes operaram a reviravolta no marcador, com golos de Barsov (66') e Yusupov (73').

Na tabela classificativa, o Spartak segue na nona posição, com sete pontos, a cinco do Sochi, que assumiu a liderança provisória.