Spartak de Rui Vitória volta a golear no torneio de Moscovo

O Spartak só sabe o que é golear no Torneio de Moscovo. Depois dos triunfos expressivos sobre Sochi e Rubin Kazan, ambos por 4-0, a equipa orientada por Rui Vitória derrotou este domingo o Khimki por 5-1.





O conjunto moscovita partia para o encontro com a conquista do torneio de prepraração já garantida, fruto das vitórias nos dois primeiros jogos da prova. Samuel Gigot, Alexander Sobolev, Jordan Larsson, Ilya Kutepov e Georgi Melkadze marcaram os golos da formação comandada pelo treinador português, enquanto Egor Danilkin apontou o golo de honra do Khimki.