Spartak Moscovo de Rui Vitória continua sem vencer no campeonato russo

O Spartak Moscovo, do treinador português Rui Vitória, cumpriu esta segunda-feira o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato russo, ao empatar 1-1 no estádio do Ufa, em jogo da 16.ª jornada.

Poucos dias depois de brilhar na Liga Europa, competição em que venceu pela segunda vez o Nápoles e assumiu o segundo lugar no grupo C, a equipa voltou a fraquejar na competição 'dentro de portas', na qual não vence há quase dois meses.

No jogo de hoje, em casa do Ufa, 12.º classificado, equipa um ponto acima do playoff de manutenção, o Spartak Moscovo esteve a perder até muito perto do final, após golo de Aleksey Nikitin, aos 70 minutos, mas conseguiu a igualdade já nos descontos.

A equipa, que ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão de Rasskazov, devido a segundo cartão amarelo, aos 87 minutos, ainda chegou ao empate aos 90+4, graças a uma grande penalidade convertida por Aexander Sobolev.

O empate mantém o Spartak Moscovo em 10.º lugar, com mais três pontos do que o Rostov (11.º) e quatro do que o Ufa (12.º).

Após 3 de outubro, data em que venceu fora o Akhmat Grozny (1-0), a equipa moscovita empatou no campeonato russo com o Dínamo Moscovo (2-2), Rostov (1-1) e Lokomotiv (1-1), e perdeu com o Zenit (7-1) e com o Krasnodar (2-1).