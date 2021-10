Spartak Moscovo de Rui Vitória humilhado pelo Zenit na Liga russa

O Spartak Moscovo de Rui Vitória foi este domingo goleado na visita ao Zenit, por 7-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga russa. A formação da capital russa já perdia por 4-0 ao intervalo, fruto do bis de Azmoun (21' e 36') e dos golos de Claudinho (28') e Mostovoy (45'+1).





Quince Promes ainda reduziu à passagem dos 54 minutos, mas no lance seguinte Mostovoy bisou (56') e aumentou a vantagem do conjunto da casa.Aos 79', Maximiliano Caufriez fez falta dentro da área, viu o segundo amarelo e deixou a equipa moscovita reduzida a 10 jogadores. Na conversão do castigo máximo, Dzyuba fez o sexto do Zenit, que não ficou por aí: Erokhin fixou o resultado final em claros 7-1 aos 88'.Com este triunfo, o Zenit mantém a liderança do campeonato russo com 26 pontos, enquanto o Spartak Moscovo segue em 7.º, com 17.