Spartak Moscovo de Rui Vitória inicia amanhã o campeonato russo

O Spartak de Rui Vitória tem amanhã o primeiro jogo oficial da época, visitando o terreno do Rubin Kazan a contar para a jornada inaugural do campeonato.





As expectativas do Spartak estão elevadas. O rival do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões goleou (4-0) o Rubin Kazan na pré-temporada e marcou 13 golos nos últimos três jogos de preparação. A equipa do técnico português viaja até Kazan e ali terá o apoio de 2.300 adeptos. O estádio vai ter 30 por cento da lotação preenchida.O Spartak arranca a liga com o objetivo de vencer um troféu que lhe foge desde 2016. A pressão do título é maior já que em abril de 2022 comemora-se o centenário do clube.