Spartak Moscovo de Rui Vitória vence Ufa

O Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, venceu hoje em casa por 2-0 o Ufa, para a nona jornada da liga russa.

O argentino Ezequiel Ponce, aos três minutos, e o holandês Quincy Promes, aos 29, foram os marcadores dos golos do Spartak Moscovo, que segue provisoriamente na oitava posição com 13 pontos. O Ufa é 13.º, com oito pontos.

A equipa de Rui Vitória, que regressou aos triunfos após a derrota em casa do CSKA Moscovo (1-0), soma mais dois pontos do que o FC Novgorod, nono, que só joga na segunda-feira. O adversário é precisamente o CSKA Moscovo, sexto, com 13 pontos.

A liga russa de futebol é liderada pelo Zenit, com 23 pontos, sendo que o Lokomotiv Moscovo ocupa a segunda posição, com 17, e o Dínamo Moscovo a terceira, com 16, mas com menos um jogo.