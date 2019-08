Spartak Moscovo vence nos descontos antes de receber o Sp. Braga

O Spartak Moscovo, adversário do Sporting de Braga no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, venceu este domingo o Samara (2-1), em tempo de compensação, num encontro da sétima jornada da Liga russa.Na Samara Arena, e após ter ido para o intervalo em desvantagem, face ao golo marcado por Sobolev, aos 42 minutos, o Spartak reagiu por intermédio de Larsson (54), mas só confirmou a reviravolta em tempo de compensação, através de Guus Til (90+2).O triunfo permite ao Spartak manter-se na liderança, em igualdade pontual (14) com Krasnodar, Lokomotiv, Zenit e Rostov.Na quinta-feira, a equipa russa, que perdeu na primeira mão do playoff por 1-0, recebe o Sporting de Braga, na Otkrytiye Arena, pelas 18:15.