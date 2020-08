Spartak promete desistir da liga russa

Leonid Fedun, presidente do Spartak, anunciou que a sua equipa vai desistir do campeonato após o empate (2-2) frente ao Sochi, equipa que chegou aos golos através de penáltis. "Vamos desistir da liga. Não vou participar nesta palhaçada e ainda perder dinheiro com isto. Que joguem sem nós!", atirou.