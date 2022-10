Sporting Cristal retira jogador do plantel principal após denúncias de maus tratos a ex-namorada

Martín Távara, médio peruano de 23 anos, foi afastado do plantel principal do Sporting Cristal, emblema que milita no principal escalão de futebol do Peru, após denúncias de alegadas agressões físicas à sua ex-namorada, queixas que terão sido apresentadas pela ex-companheira.

"Tendo por base toda a informação obtida pelo clube até ao momento, o Sporting Cristal decidiu afastar o futebolista Martín Távara da equipa profissional de futebol masculino, suspendendo de forma integral toda a atividade profissional do desportista. Nesse sentido, a Área Legal do clube deu início ao procedimento correspondente estabelecido por Lei. O Sporting Cristal é rigoroso na sua postura de não tolerar atos de violência contra as mulheres e de exigir um comportamento exemplar de acordo com os valores da nossa instituição e com o nosso propósito de ajudar a construir uma sociedade melhor", pode ler-se na nota publicada na página oficial do clube no 'Twitter'.

Até ao momento, Martín Távira ainda não se pronunciou.