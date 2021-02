Sporting de Cabinda vence líder do Girabola e abandona último lugar da prova

O Sporting de Cabinda venceu esta quarta-feira o Petro de Luanda, líder do campeonato angolano, por 3-0, em jogo da 11ª jornada do Girabola, somando o seu sétimo ponto na competição.

O desafio foi disputado no estádio do Tafe, em Cabinda. Yele, aos 12 minutos, Castro, aos 26, e Lazy, aos 35, garantiram a vitória dos 'leões' do norte de Angola.

Com este resultado, os 'petrolíferos' de Luanda, com 19 pontos, perderam a possibilidade de consolidar a liderança da prova.

No estádio 22 de Junho, em Luanda, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, perdeu a possibilidade de assumir a liderança do Girabola, ao consentir um empate 2-2 diante do Sagrada Esperança.

Pelo Interclube, Das Faa, aos 19 minutos, de grande penalidade, e Nandinho, aos 80, foram os marcadores em serviço, ao passo que Matengo bisou pelos 'diamantíferos', aos 74, de grande penalidade, e aos 78.

O 1º de Agosto, tetracampeão em título orientado pelo português Paulo Duarte, venceu por 2-0 a Académica do Lobito, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Libero, num autogolo aos 78 minutos, e Buá, aos 90+5, garantiram o triunfo dos 'agostinos' que subiram três degraus na tabela ocupando agora a 11.ª posição.

A Baixa de Cassange venceu, em Calulo, o Recreativo do Libolo por 2-1, atingindo agora o seu 10.º ponto. Pelos 'malanjinos' marcaram Robson, aos 07 minutos, e Mavambo, aos 60, enquanto Ning, aos 73 minutos, marcou o golo de honra dos 'libolenses'.

Já o Desportivo da Huíla recebeu e venceu o Williet de Benguela por 1-0, com golo do camaronês Emanuel, que de cabeça, aos 90+2, bateu o guarda-redes Lambito.

O Ferrovia do Huambo empatou 0-0 com o Progresso do Sambizanga, resultado similar no jogo entre o Cuando-Cubango FC e o Recreativo da Caála, ambos jogos hoje disputados.

O desafio entre o Bravos do Maquis e o Santa Rita de Cássia, agendado para o estádio 4 de Janeiro no Uíge, não foi realizado hoje por os 'católicos' terem apresentado testes vencidos da covid-19 e o adversário se ter recusado em entrar em campo.

Das Faa, do Interclube, somou o hoje o seu sexto golo e é agora o melhor marcador do campeonato, seguido por Picas, do Petro de Luanda, com cinco golos. Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, vêm nas posições imediatas com quatro golos cada.

A 12.ª jornada disputa-se no próximo fim de semana.

Programa da 11ª jornada:

- Quarta-feira, 17 fev:

Recreativo do Libolo - Baixa de Cassange, 1-2.

Bravos do Maquis - Santa Rita de Cássia (não foi realizado).

Sagrada Esperança - Interclube, 2-2.

Sporting de Cabinda - Petro de Luanda, 3-0.

Desportivo da Huíla - Williet de Benguela, 1-0.

Cuando-Cubango FC - Recreativo da Caála, 0-0.

Ferrovia do Huambo - Progresso do Sambizanga, 0-0.

1º de Agosto - Académica do Lobito, 2-0.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 19 pontos.

2. Recreativo da Caála, 17 pontos.

3. Interclube, 17 pontos.

4. Ferrovia do Huambo, 16.

5. Sagrada Esperança, 14.

6. Académica do Lobito, 14.

7. Bravos do Maquis, 11.

8. Cuando-Cubango FC, 10.

9. Baixa de Cassange, 10.

10. Santa Rita de Cássia, 10

11. 1º de Agosto, 09.

12. Progresso do Sambizanga, 09.

13. Williet de Benguela, 09.

14. Desportivo da Huíla, 08.

15. Sporting de Cabinda, 07.

16. Recreativo do Libolo, 07.