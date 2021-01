Sporting e Sp. Braga congratulam Abel Ferreira pela conquista da Libertadores

Sporting e Sporting de Braga congratularam este sábado o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores de futebol ao serviço dos brasileiros do Palmeiras, frente ao Santos, no Rio de Janeiro.

Dois dos clubes pelos quais alinhou como jogador, e nos quais iniciou a carreira de treinador, felicitaram o novo campeão sul-americano, que sucedeu a Jorge Jesus.

"Uma ovação a um verdadeiro guerreiro! O antigo treinador do Sporting de Braga acaba de conquistar a Taça Libertadores 2020 ao serviço do Palmeiras", lê-se na página oficial do Sporting de Braga no Twitter.

Na mesma rede social, o Sporting escreveu "Parabéns Abel e Palmeiras pela conquista da Libertadores".

Abel Ferreira estreou-se como treinador em 2011/12 nos juniores do Sporting, clube no qual terminou a carreira, depois de seis temporadas como jogador. Antes, tinha alinhado durante duas épocas no Sporting de Braga.

Como treinador, depois de comandar os juniores dos 'leões', ascendeu à equipa B dos lisboetas, em 2013/14, rumando, na época seguinte, para os minhotos, também para orientar a equipa secundária, mas assumindo a formação principal em 2016/17.