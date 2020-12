Stale Solbakken é o novo selecionador da Noruega

O norueguês Stale Solbakken, ex-treinador do Copenhaga, é o novo selecionador da Noruega, em substituição do sueco Lars Lagerback, que falhou o apuramento para o Euro2020, após perder com a Sérvia no playoff.

A Federação norueguesa explicou ter estado em conversações com Solbakken "em total transparência" para com Lars Lagerback, e que decidiu pela entrada imediato do treinador de 52 anos, que já tinha deixado o Copenhaga, a fazer uma má época.

"Para mim é uma boa altura para assumir. Lars Lagerback e Per Joan Hansen fizeram um trabalho sólido e desenvolveram a base, n que será excitante trabalhar", assinalou Solbakken, que na nova geração encontra jogadores como Haaland (Borussia Dortmund) e Martin Odegaard (Real Madrid).

Solbakkeb, antigo internacional norueguês, tem a sua carreira de treinador fortemente ligada ao Copenhaga, com a conquista de oito campeonatos, duas taças, e várias qualificações para a Liga dos Campeões e Liga Europa.