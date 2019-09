Standard Liège bate Eupen e lidera na Bélgica

O Standard Liège voltou este domingo à liderança isolada do campeonato belga, ao vencer em casa o Eupen, penúltimo classificado, por 3-0, em encontro da oitava jornada da prova.O cipriota Konstantinos Laifis, aos seis minutos, e o montenegrino Aleksandar Boljevic, aos 27 e 61, apontaram os tentos do onze de Michel Preud'homme.Três dias depois do triunfo por 2-0 na receção ao V. Guimarães, na ronda inaugural do Grupo F da Liga Europa, o Standard somou o sexto triunfo em oito jogos na prova.Na classificação, o conjunto de Liège passou a somar 18 pontos, contra 15 do Antuérpia, que venceu sábado por 3-1 na receção ao Cercle Brugge e tem um jogo em atraso, e também 15 do Mouscron.O Club Brugge é quarto, com 14 pontos, mas com dois jogos a menos, sendo que ainda recebe hoje o Anderlecht, podendo subir ao segundo lugar.