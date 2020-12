Standard Liège empata com Mechelen antes de receber o Benfica

O Standard Liège cedeu este domingo em casa um empate frente ao Mechelen (2-2), o quarto empate seguido na liga belga do adversário do Benfica no jogo da próxima quinta-feira na Liga Europa.

O defesa cipriota Constantinos Laifis até deu vantagem ao Standard Liège aos 45 minutos, mas, na segunda parte, aos 63, Joachim Van Damme, de penálti, igualou o marcador neste jogo da 15.ª jornada.

O jovem avançado belga Michel-Ange Balikwisha voltou a adiantar os anfitriões aos 78, após assistência do internacional marroquino Carcela-González (ex-Benfica), porém, dez minutos depois, o defesa holandês Sandy Walsh fez o 2-2 final.

O Standard Liège, que recebe o Benfica na quinta-feira em embate do grupo D da Liga Europa (as águias venceram na Luz por 3-0), é o quinto classificado com 25 pontos, a seis do líder Genk, enquanto o Mechelen é 16.º com 14 pontos.